ضياء رشوان: هجوم إجرامي متواصل وإبادة جماعية مستمرة على قطاع غزة

قال الإعلامي ضياء رشوان إن شعب غزة مر عليه ٦٢ يوما من الإبادة الجماعية من قوات الاحتلال الغاشمة ويعاني شعب غزة من أوضاع إنسانية وعسكرية غير مسبوقة وهجوم إجرامي متواصل وقصف من البر والبحر والجو، لافتا الى أن هناك محاولات للتوغل بشمال غزة لم تنتهي.



وأكد ضياء رشوان خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية etc ، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي زعم أنه دخل من اول تواجد بري من ٤٠ يوما، وقد انهي سيطرته على مدينة غزة والعديد من المناطق.

وتابع: حتي هذه اللحظة جيش الإحتلال الإسرائيلي يعاني الأمرين في شمال غزة خاصة بعد٤٠ يوم.



واضاف الإعلامي: الوضع الانساني كارثي والوضع العسكري بالنسبة لجيش الاحتلال سيئ.