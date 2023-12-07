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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توطين للصناعات العسكرية وعقد صفقات|إشادة عسكرية دولية في ختام معرض إيديكس 2023

صدى البلد

إخُتتمت فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 والذى تم تنظيمه فى المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى وبحضور العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووفود عسكرية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

معرض إيديكس 2023

شهد معرض إيديكس 2023 حضور جماهيرى كثيف خلال أيامه الأربعة من مختلف جنسيات العالم عكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولى على أرض مصر ، فضلاً على المشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوى على صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو توطين مجال التسليح والصناعات الدفاعية بما يسهم فى صقل دور مصر المحورى بإعتبارها من أهم مراكز الريادة بالمنطقة.

كما شهدت فعاليات معرض إيديكس 2023 على مدار أيامه لقاءات مكثفة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية ، وكبار قادة القوات المسلحة مع وفود الدول المشاركة وكبرى شركات التسليح العالمية ، بهدف تعزيز علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة ، فيما أعرب وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الصديقة والشقيقة خلال اللقاءات عن سعادتهم البالغة بحضور فعاليات المعرض الذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط وأفريقيا بما يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وعلى هامش معرض إيديكس 2023 وقعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم بهدف تبادل الخبرات بمختلف المجالات العسكرية.

كما قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة 
بجولات تفقدية بأجنحة معرض إيديكس 2023 المختلفة التى ضمت معروضات لمختلف الشركات العالمية والدولية والمحلية لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية.

وقد حرص القائد العام للقوات المسلحة على إلتقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور
والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولى تقديراً لجهودهم التنظيمية على مدار فعاليات المعرض .

كما شهد المعرض تواجد إعلامى كثيف من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية فعاليات هذا الحدث الدولى الضخم.

معرض أيديكس 2023 معرض ايديكس أيديكس القوات المسلحة وزير الدفاع

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