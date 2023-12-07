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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: 9 لجان عامة و450 مقرا انتخابيا جاهزة لاستقبال الناخبين

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لعقد الانتخابات الرئاسية 2024، مشيراً إلى متابعته للجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لتجهيز المقار واللجان الانتخابية استعداداً لاستقبال الناخبين على مدار  أيام عقد الانتخابات التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري ، بداية من الأحد المقبل.


وأعلن المحافظ أنه قد تم الانتهاء من تجهيز عدد 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، و450 مقر انتخابي ، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية، وذلك بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن، مشيراً إلى أنه قد تم مراجعة جاهزية تلك اللجان والمقار واللجان الفرعية  ودعمها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية من أدوات ومرافق وكراسي ومظلات وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لاستعراض نتائج الاجتماع الذي تم عقده اليوم بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية التي شكلها المحافظ من إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، ، لمتابعة والإشراف على تيسير إجراءات عقد الانتخابات الرئاسية ، حيث تم الاتفاق على مهام وتكليفات أعضاء الغرفة خلال أيام الاقتراع وتوافر كافة التسهيلات اللازمة لذلك.

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