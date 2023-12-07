الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. شاهد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك قبل ساعات من الصمت الانتخابي.

وكان في استقبال الوفد المستشار/ محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، وقال فوزي خلال اللقاء أن المجلس هو آخر جهة تلتقي به الحملة في إطار نشاط الحملة قبل بداية الصمت الانتخابي، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمجلس، وظهر ذلك جليا في عدة إنجازات أبرزها قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن إصدار هذا القانون بأوسع الاختصاصات والصلاحيات تُمكن المجلس من القيام بكل واجباته.

من جانبه، ثمن وفد المجلس إنجازات القيادة السياسية وانتصارها للطفل، وكان ذلك اهتماما غير مسبوق، فقد تم إطلاق المبادرات المختلفة في كافة المحافظات ومنها حياة كريمة التي اهتمت ببناء الإنسان والمبادرة الخاصة بالتغذية وعلاج التقزم، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطن المصري، مشيرين أنهم يحرصون على عمل ندوات في كل المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

