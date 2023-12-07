أمين حماة الوطن من الساحة الرضوانية: الأقصر ارتدت ثوب التطوير منذ 10 سنوات

احتضن رحاب الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر المؤتمر الجماهيري الذي أقامه حزب حماة الوطن بحضور اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والشيخ زين العابدين أحمد رضوان والعمدة علاء راجح أمين الحزب في الأقصر والأنبا أرمانيوس راعى كنيسة العذراء بالأقصر والدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والنائب أحمد إدريس والنائب مصطفى بكري وعدد من رؤساء الأمانات النوعية بالمركزية.

قال اللواء طارق نصير إن حزب حماة الوطن عندما أعلن تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كأول حزب سياسي كان عن اقتناع تام بما قدمه لمصر كأحد أبنائها المخلصين الأوفياء الذي ضحى من أجلها عندما حاول البعض اختطاف الوطن تحمل المسؤولية شامخا كأحد أبناء القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأرواحهم فداء للوطن.

وأكد أن الأقصر لم تكن بعيدة عن فكر التنمية والتطوير التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لما تحمله من تاريخ وعراقة تمتد إلى آلاف السنين وأن أبناء الأقصر يستحقون الكثير والكثير لأنهم يحملون في جيناتهم الأصالة والعراقة في تاريخ مصر القديم فخلال ال10 أعوام الماضية ارتدت الأقصر ثوب التطوير، بعد تنفيذ عدة مشروعات بالمليارات غيرت شكل المحافظة وجعلتها درة المحافظات السياحية، حيث نجحت جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير شكل محافظة الأقصر للأفضل من خلال عدة إنجازات ملموسة على أرض الواقع، في قطاعات مشروعات تجميل وتطوير المحافظة والتي خرجت للنور بتكلفة تتخطى عشرات المليارات، وأصبحت الأقصر بفضل تلك المشروعات، كالتاج الذي يزين محافظات الصعيد.

ووجه اللواء طارق نصير كلماته لأبناء الأقصر قائلا :"أخاطب فيكم كل الوطنية وأخاطب فيكم كل حب لمصر وأخاطب فيكم الكرامة والعزة والأصالة فليكن يوم الانتخاب يوما للوفاة ورد الجميل ، لانتخاب مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي ولتكن رسالتنا أننا خلف مرشحنا من أجل حماية أوطاننا والحفاظ على ما تحقق من تقدم وازدهار".

وأوضح العمدة علاء راجح امين عام الحزب بمحافظة الاقصر أن الرئيس السيسى حقق لمصر الكثير من الإنجازات التي لم تتحقق منذ عشرات السنوات وان المشروعات التنموية المنتشرة في كل ربوع مصرعامة والصعيد خاصة خير دليل على ذلك.

ودعا الشعب الأقصري كله للخروج في الانتخابات الرئاسية القادمة لناكد للعالم ان اختيارنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كان عن قناعه واستكمال لم تحقق من بناء وتنمية.

فيما قال الدكتور عمرو سليمان إن الرئيس السيسي قدم حياته فداء للوطن ويكفي أنه أنقذ مصر من الإرهاب الأسود وأنشئ جيشا قويا قادرا على حماية أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن الصعيد لم يكن ببعيد عن مسار التنمية فشيد الرئيس السيسي على مدارحكمة العديد من المشروعات التنموية وكان صعيد مصر له نصيب كبير في قطار هذه التنمية التي غيرت وجه القرى والحضر.

وطالب الدكتور عمرو سليمان أهالي صعيد مصر تكثيف الحضور للإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء مصر الحديثة.

يما عبر الشيخ زين العابدين أحمد رضوان أن هذه الساحة المباركة تساهم منذ مئات السنين في العمل الخيري الذي يصب في مصلحة الوطن وفض المنازعات بين المواطنين مساهمة من الطريقة الرضوانية بجزء يسير في بناء الوطن.

ودعا الشيخ زين العابدين أهالي الأقصر بصفة عامة واتباع الطريقة الرضوانية بصفة خاصة إلى دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما تحقق من مسيرة التقدم والأمن والأمان للبلاد.

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