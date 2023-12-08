تطورات أزمة تمرد لاعبي تليفونات بني سويف

كشف أحمد سعد تمساح، المشرف على فريق الكرة بنادي تليفونات بني سويف، عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها إدارة ناديه تجاه اللاعبين المتمردين الذين امتنعوا عن خوض لقاء الترسانة بدوري القسم الثاني ب.

وقال أحمد سعد تمساح، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن التحقيقات أظهرت قيام 15 لاعبا فقط بالتمرد والمشاركة في مؤامرة على النادي، مضيفا إن اللاعبين المتمردين ستتم معاقبتهم وفقا للوائح.

وأوضح، إن ماحدث لايليق باسم وكيان نادي تليفونات بني سويف، لافتا إلى أن الأمور تسير حاليا في مسارها الصحيح والفريق يواصل تحضيراته للمباريات القادمة.

وأتم قائلا :" ما حدث سببه الرئيسي هو الشركة الراعية وليست إدارة النادي، ونحن سنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي".

من جهته، قال حمد رشوان محامي لاعبي تليفونات بني سويف، إن إدارة النادي هى المسئولة عن هذه الأزمة، مشددا إنه لاتوجد أية مؤامرة من جانب اللاعبين ولاعلاقة بالشركة الراعية بما حدث.

وتابع رشوان، إن هناك 22 لاعبا لم يتسلموا مستحقاتهم المالية، وهم ماجعلهم يلجأون للإدارة للاستفسار عن موعد صرف هذه المستحقات وإنهاء الأزمة واضطروا في النهاية لاتخاذ خطوة بعدم خوض مباراة الترسانة من أجل الضغط على الإدارة للحصول على حقوقهم المالية.