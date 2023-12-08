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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تخصص 90 مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة لطالبات التربية الرياضية

كلية التربية الرياضية
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمود الهاشمي، عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، عن حصول الكلية على دعم قدره مبلغ تسعين مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة مغطى للطالبات، وملاعب متعددة، وصالة مغطاة؛ استكمالًا للمقومات المادية.

كما أعلن الهاشمي، عن موافقة إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، على تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه أدوات رياضية للعملية التعليمية.

وتقديرا لهذه الجهود، فقد قام الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بإهداء درع تخريج الدفعة الثالثة من خريجات الكلية إلى فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأشاد عميد الكلية بهذا الدعم الكبير الذي يسهم في نهضة الكلية وتطورها لتكون قادرة على المنافسة البناءة مع كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح عميد الكلية أن إهداء درع الدفعة الثالثة جاء للدعم الكبير للكلية، ونقلها من مقرها القديم إلى مقرها الجديد بمدينة نصر، وتخصيص الموافقات المالية الجديدة لتطوير الكلية.

كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر حمام سباحة ملاعب

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