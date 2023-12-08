خطوات تقديم الأعذار عن الامتحانات بالفصل الدراسي الاول 2023 بالجامعات

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، ان الكلية اعدت كافة جداول الامتحانات ،لافتة ان الكلية قامت بنشر الجداول علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكلية لمعرفة الجداول اضغط هنا .



وقال الدكتورة اميرة يوسف خلال تصريحاتها لصدي البلد ، ان الامتحانات ستقام بنظام البابل شيت ،مؤكدة أن الامتحانات تبدأ من التاسعه صباحا وعلي ثلاث فترات يوميا لتنتهي في الخامسه عصرا ، لافته إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أستاذ الماده يوميا للرد علي أسئلة واستفسارات الطلاب ، لافته إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز القاعات وإعلان الجداول .

وأشارت إلى أن الكلية كلها مراقبة بالكاميرات واللجان الامتحانية ستكون مراقبة بالكاميرات ، محذرا الطلاب من الغش وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى محاولة للغش والتعامل بمنتهى الحسم

خطوات تقديم الأعذار

أنواع الأعذار

1. عذر مرضي.



2. رعاية طفل.

3. سفر للخارج.

التأكد من سداد المصروفات الدراسية للطالبة في جميع أنواع الأعذار مع سداد مبلغ وقدرة مائتان جنيه عن التيرم أو ثلاثمائة جنية عن العام.

أولاً:- العذر المرضي

. تقديم التقرير الطبي من الجهة المختصة بالحالة المرضية للطالبة.

. يقوم الطالب بكتابة طلب عذر عن العام أو التيرم موجه إلى الدكتور عميد الكلية.

. إرسال الطالب إلى الإدارة الطبية بخطاب معتمد من الكلية لاعتماد العذر أو عدم الاعتماد، ثم توجيهها إلى إدارة

الجوازات بالعباسية لإحضار شهادة تحركات تفيد عدم مغادرتها البلاد وقت العذر