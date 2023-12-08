نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم| موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتكون تحت عنوان (نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم).

وعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه بداية من النداء له ، فقال تعالى (لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا..). النور آية 63.

وقال الضحاك ، عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد ، يا أبا القاسم ، فنهاهم الله عز وجل ، عن ذلك ، إعظاما لنبيه ، صلوات الله وسلامه عليه قال : فقالوا : يا رسول الله ، يا نبي الله . يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وتجد ذلك كثيرًا جدًّا في الأحاديث والسيرة النبوية.

وحذر المؤمنين من جعل النداء له مساويا لنداء بعضهم بعضا فإن ذلك من محبطات الأعمال فقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) الحجرات.



ثم علمنا الله كيف يكون نداء النبي بنهج القرآن الكريم عمليا في ذلك ، فعندما ناداه الله في القرآن الكريم لم يجعل النداء له باسمه بل بصفته الرسمية التي اختاره لها ثم بوصفه عندما علم بهذه الصفة والمهمة التي اختاره الله لها فلم يقل يا محمد وإنما قال يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول.



وكل الأنبياء والرسل ناداهم الله تعالى بأسمائهم فكان النداء لآدم ولنوح وإبراهيم وموسى وداوود وزكريا ويحيى وعيسى بأسمائهم، فكلهم أنبياء ورسل بعثوا إلى أقوامهم خاصة، أما المبعوث إلى الناس كافة فذكره بصفته ومهمته التي اختاره الله أولى مع الإشارة إلى وجوب تعظيمه وتكريمه.

فإذا وجدت النداء في القرآن بـ (يا أيها النبي ..) أو (يا أيها الرسول ...) فاعلم أنه نداء لسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى عندما ذكر اسمه في القرآن ذكر مقرونا بصفته كنبي أو كرسول أو كنبي ورسول معا.

فقال الله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ..) آل عمران 144.

وقال تعالى (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رسول اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ...) الأحزاب 40

وقال تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ) سورة محمد ، الآية : 2

وقال تعالى (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ...) الفتح 29