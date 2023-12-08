حصاد حملات جهاز حماية المستهلك في أسبوع

أصدر جهاز حماية المستهلك حصاد أهم الأنشطة والشكاوي والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 1 وحتي 7 ديسمبر الماضي ،حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي والذي نشرته الصفحة الرسمية للجهاز علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " وجائت كاتالي :

مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز



- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 5220 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال الأسبوع الجاري عقب الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، كما تلقي في ذات الأسبوع عدد 166 بلاغ عن إرتفاع الأسعار بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي لإدارات (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات )والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكاوي والبلاغات.

الحملات الرقابية :

حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة يشنها جهاز حماية المستهلك علي مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات ) خلال الأسبوع الجاري ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها .

وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات في الفترة من 1 – 7 ديسمبر عن الآتي :

1-شن 189 حملة رقابية مكبرة

2- المرور علي 2904 منشأة تجارية

3- تحرير 766 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

4- بإجمالي مضبوطات 78.476 طن تنوعت بين

- 37.89 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 2.88 طن أرز ومكرونة ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 9.15 طن دقيق (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )

- 450 ك لحوم وأسماك ( غير صالحة للإستهلاك )

- 819 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

- 3,900 طن بقوليات ( مجهول المصدر )

- 23.38 طن مواد غذائية متنوعة ( مجهولة المصدر – غير صالحة للإستهلاك )

- 71000 عبوة عصائر ومعلبات ( غير صالحة للإستهلاك )

- 11569 علبة سجائر( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 6 طن أعلاف وأسمدة ( مجهول المصدر )

- 54000 قطعة غيار( معاد تدويرها )

- 103 طن مواد بناء ( مجهولة المصدر )

- 1.72 طن مواد خام ( مجهولة المصدر )

- 159 عبوة مستحضرات تجميل (مصنعة من مواد مجهولة المصدر ).

يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .

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