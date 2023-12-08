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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق عمل المعهد الدولي للتعليم عن بعد يفوز بجائزة الريادة في الرقمنة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

فاز المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومقره إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس بجائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي UNESCO-ICHEI digitalization pioneer  case award 2023 عن انجازات مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي كأحد  أنشطة المركز.

تهدف الجائزة الي دعم المشاريع الابتكارية ذات الاثر في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي. وقد تقدم للجائزة ١٤٠ مشروع يتبع ٨٣ مؤسسة تعليمية من ٤٢ دولة حول العالم.
وقد استلمت الجائزة ا.د مني عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع ضمن فعاليات المنتدى العالمي لشركاء المعهد الدولي للتعليم عن بعد الذي ينظمه المركز الدولي للابتكار في التعليم التابع لليونسكو بمدينة Shenzhen بالصين IIOE Global Partners Summit

يتكون فريق العمل من كل من د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني ونائب مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد، د. هاني يوسف رئيس قسم التدريب بالوحدة المركزية للتعلم الالكتروني، د. هبة شوقي منسق مشاريع في الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني وا.د دعاء انس عضو الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني ود. آيه عبد اللطيف و د. محمد يسري أعضاء فريق المشروع.

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