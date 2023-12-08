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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه البحيره ترفع حالة الاستعدادات القصوى استعدادا للأمطار

وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره ، جميع فروع الشركة بالمحافظة  باستمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادت لأي أمطار مقبله  حيث  اصدر تعليماته  لجميع رؤساء الفروع ومديري الشبكات بعمل الصيانات اللازمة بالمحطات والروافع و تنظيف للشنايش والبالوعات والصفايات  والشبكات  والأبيار وتطهير مخرات السيول بالشوارع والميادين  جاء ذلك أثناء مروره علي جميع التمركزات والاستعدادات والاطمئنان علي اللجان الانتخابيه الموجوده داخل مقر الشركه

وشدد نشأت على تواجد وتمركز سيارات شفط المياه خاصة في الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية بشكل دائم وتكون على أتم استعداد لأي أمطار، ومتابعة كافة أعمال الصيانة مع التنسيق مع الوحدات المحليه   بالمحافظة والتأكد علي تطهير شبكات الصرف الصحي.

ووجه برفع درجة الاستعداد بجميع فروع الشركه بمختلف مدن ومراكزالمحافظه ، لاستمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات الرئاسية  وسرعة التعامل مع اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات أوالمحطات، وتوفير سيارات مياه متنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.
 

واصدر تعليماته برفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.
و التنسيق بين غرف طوارئ الشركه وغرف عمليات المحافظه والاجهزه التنفيذيه بالمحافظه .مع إنتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير و فرق متابعة محطات وروافع الصرف الصحي

وشملت التعليمات استمرار العمل بنظام الورديات  علي مدار اليوم بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم  في جميع أماكن عملهم   للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع اية مشكلات فى حينه نظرا لتزامن الانتخابات مع موجة القاسم . 

وأشار  احمد عمار رئيس قطاع الموارد البشريه بالشركه أن القطاع في حالة استنفار كامله منذ أول أمس الأربعاء استعدادا للانتخابات الرئاسيه حيث تم تجهيز غرف كامله بأجهزة الكمبيوتر لطبع البطاقات التعريفيه وتوزيعها علي جميع لعاملين بالشركه مع تواجد الزملاء بالقطاع إلى نهاية الاستحقاقات الانتخابيه وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركه.
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الانتخابات الرئاسية الخط الساخن 125 الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

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