الفنون والسينما والقطاع الطبي | تحركات مهمة في جامعة حلوان تخص المجتمع وإثراء حياته ثقافيا وعلميًا

شاركت جامعة حلوان في رعاية مؤتمر "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة.. جمهورية الفرص والمستقبل الواعد"، الذي يأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إصدار جريدة الجمهورية في السابع من ديسمبر عام 1953.

كما دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم. مشددًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

استضاف مجمع الفنون والثقافة، بجامعة حلوان الندوة التثقيفية الـ 58 التي نظمتها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لشباب الوطن.

وفى إطار تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتحقيق التكاملية، رئيس جامعة حلوان فى زيارة إلي جامعة بدر لتعزيز التعاون في مجالات الفنون والسينما والرعاية الصحية، ويأتي اللقاء ضمن حرص الجامعتين على تعزيز أواصر التعاون في مجالات حيوية لخدمةً قطاعات مهمة بالمجتمع المصري، وجاءت الزيارة بهدف بحث سبل التعاون في مجالات الفنون والسينما والقطاع الطبي.

وقد وقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، ويأتي ذلك في إطار التوجه لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ،٢٠٣٠ لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط كخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى إطار حرص الجامعة وإهتمامها بالأنشطة الطلابية، اعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة حيث تم مد فتح باب التسجيل الي 15 ديمسبر 2023.

وحصدت جامعة حلوان العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم، التي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، وقد حقق فريق الجامعة 16 ميدالية ذهبية ، 9 ميدالية فضية ، 6 ميدالية برونزية.

وتصدرت جامعة حلوان المراكز الأولى فى مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع، الذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بوزارة الشباب والرياضة، وقدموا طلاب جامعة حلوان أداء استثنائي وتفوقوا بفخر في عدة مجالات حققوا خلالها العديد من المراكز الأولى.

ونظمت أسرة "من أجل مصر المركزية" بالتعاون مع الفريق العلمي "Life On Mars FEHU" أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات بجامعة حلوان، وهي مسابقة "Sumo Robot".

وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، منحت الدراسة ياسمين جمعة عبد الوهاب محمد درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية تخصص التصميم الداخلى والاثاث، حيث ناقشت الباحثة رسالة بعنوان تعزيز الفكر السلوكى للأطفال عن طريق تصميم الفراغات الحضرية المجتمعات السكنية الجديدة.

وإنطلقت مشاركة جامعة حلوان في مؤتمر قمة المناخ الثامنة والعشرين، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبدأت مشاركات الجامعة في قمة هذا العام بجلسة حوارية في الأحداث الجانبية المصاحبة للجلسات الرئيسية للمؤتمر بعنوان "المناخ والصحة: كيف يمكن للسياسات معالجة تأثير الآثار الصحية لتغير المناخ وتلوث الهواء"، وأدار الجلسة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان .

وعقد قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، المؤتمر العلمى الثامن " تمهيد الطريق نحو التطبيق التقدمي لتمريض الأمومة فى ظل التنمية المستدامة 2023”، وتضمنت أهداف المؤتمر تحسين الممارسة في تمريض الأمومة وتطوير مهنة التمريض، ومواكبة مهنة التمريض للتغيرات المعاصرة، بجانب زيادة الوعي بقضايا التمريض الحالية والمستقبلية.

كما أطلقت الجامعة مجلة علمية جديدة متعددة التخصصات في مختلف المجالات العلمية، بهدف دعم البحث العلمي والنشر الدولي، وستفتح المجال لنشر الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات بكليات الجامعة كالطب والعلوم والصيدلة والهندسة والتمريض وتكنولوجيا التعليم.

وفى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع نظمت كلية الصيدلة معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس، وتضمن المعرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة.

كما نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة للتوعية بأسباب بعض أمراض الدم كانيميا نقص الحديد ونقص فيتامين ب12 و انيميا الفول وكذلك اليرقان الكبدي.

واعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل والحجز في دورة اللغة الصينية (ترجمة متنوعة من وإلى الصينية) .

