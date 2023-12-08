مجموعة الأهلي .. تعادل ميدياما الغاني ويانج أفريكانز 1-1 في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة فريق ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستهل فريق ميدياما مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة كبيرة خارج الديار النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتسلح الفريق الغاني بعاملي الأرض والجمهور ويحقق فوزاً مستحقاً أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف.

بينما استهل فريق يانج أفريكانز مشوراه في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة كبيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة، قبل أن يفرض النادي الأهلي التعادل الإيجابي عليه في عُقر داره بهدف لكل فريق

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويأتي ميدياما الغاني فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط وشباب بلوزداد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويانج أفريكانز فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

فريق ميدياما يحاول خطف الفوز من أجل المنافسة على صدارة المجموعة فى ظل رغبته الجهاز الفني للفريق التواجد فى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، فى المقابل يطمح يانج أفريكانز الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على المنافسة على التأهل.

يفتقد فريق ميدياما الغاني الثنائي حميدو وثيوفيلوس عن مباراة يانج أفريكانز التنزاني بسبب الإصابة التى لحقت بهم مؤخرا أمام شباب بلوزداد.



ويعد جوناثان سواه أحد أبرز لاعبي ميدياما الغاني، وأشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز وصن داونز لضمه خلال الفترة المقبلة، بسبب إمكانياته الهجومية الفائقة.



برز جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، البالغ من العمر 23 عامًا، كهدف رئيسي للانتقالات لأندية النخبة الأفريقية؛ بسبب بدايته القوية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

