التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية تنظم ندوة طلابية بالتعاون مع حياة كريمة

نظمت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، أمس، ندوة طلابية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تحدث فيها كل من حسام محمد نائباً عن منسق عام محافظة الإسكندرية لمؤسسة حياه كريمة، وإسراء يسرى والمهندسة أمانى أحمد، مسئولى التدريب بالمؤسسة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية،



وأشار الدكتور مهاب عبدالرزاق أحمد القائم بأعمال عميد الكلية أن اللقاء جاء بحضور أكثر من 200 طالب، وتضمن التعريف بمؤسسة "حياة كريمة" وأهدافها وأهم الإنجازات التى قامت بها، وأهمية دور الشباب فى العمل التطوعي لخدمة وطنه، والوصول بذلك إلى كافة فئات الشعب، وكذا سبل المشاركة الفعالة التي قامت بها مؤسسة "حياة كريمة" مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وأثناء الحوار دارت مناقشات بين الطلاب والمحاضرين عن أهمية دور الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء الوطن، وضرورة أن يكونوا إيجابيين من أجل بناء مجتمع قوى.