عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عددا من الدورات.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة ايطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورتنا لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

وستقدم الدورة التدريبية فرصة لتعلم اللغة الإيطالية من الصفر لتوسيع آفاقك وتعلم القواعد الأساسية والمفردات المفيدة والعبارات الشائعة وستحسن نطقك، ستتضمن الدورة دروساً نظرية وعملية تشمل قواعد النطق، المفردات، والقواعد النحوية الأساسية، وتنطلق الدورة التدريبية يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 10 صباحًا.

وأوضح المركز أنه تم تصميم الدورة التدريبية لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية، وأنه ستكون المحاضرات مكثفة ومتنوعة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

جامعة القاهرة

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لتفقد الجامعة الدولية، ومتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبة من كبار أساتذة الجامعة.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور والدكتور محمد الخشت، مباني وقاعات المحاضرات ومعامل الحاسب الآلي للاطمئنان على انتظام الدراسة بالجامعة الدولية والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

وفي مستهل كلمته، هنأ الدكتور أيمن عاشور، جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، على بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر.

وقال الدكتور أيمن عاشور، إن جامعة القاهرة الدولية  تمثل صرحا على نفس نسق جامعة القاهرة الأم من حيث قبة الجامعة والمنظر العام والعمل على إحياء علاقتها من خلال علاقات دولية متميزة، ليكون بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها بما يمثل امتدادا طبيعيا لجامعة القاهرة.

 

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

ضوابط الخطبة في الزواج.. هل يجوز النظر للفتاة ؟

بركات: كولر يرتكب أخطاء.. والهجوم عليه غير مبرر

أمريكا تطالب العراق بتقديم مهاجمي سفارتها إلى العدالة

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

طارق فهمي: تواطؤ أمريكي في إدارة الأزمة الفلسطينية ومظاهرات ضد تمويل إسرائيل

المقاولون العرب يقدم الشكر لشوقي غريب ويقرر تعيين طلعت محرم مديرا فنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

بالأحمر.. أسيل عمران تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر السينمائي  

فيديو

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ