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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس حول التعليم و حل المشكلات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي السبت والاحد 9 و10 ديسمبر 2023 برنامج نظام الامتحانات وتقويم الطلاب ودورة عن التعليم المبني على حل المشكلات.

وعلى جانب آخر حذرت جامعة القاهرة مجددًا، من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب، مشددة على أن الإدارة القانونية بالجامعة ستلاحق هذه الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ومقاضاتها لاستغلال اسم الجامعة مما يسبب ضرر بالغ للطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الالتحاق بجامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها يكون من خلال موقع ومكتب التنسيق فقط، مشيرًا إلى أن هناك "كيانات وهمية" ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالجامعة تستغل اسم الجامعة للنصب على الطلاب، وهو ما يتم تحذير الطلاب منه مرارًا وتكرارًا حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات.

وأكد الدكتور الخشت، على ضرورة أن يكون هناك وعي كافي لدى الطلاب في ظل وسائل التواصل المتعددة، حيث يمكن لأي طالب الدخول على الموقع الرسمي للجامعة أو حساباتها الرسمية والموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من الكليات أو المعاهد التابعة لها، وحتى لا يكون عرضة للكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتى تُمارس النصب والاحتيال.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات التي يتم تطبيقها وهي حظر التعامل نهائيًا مع الأكاديميات غير المعتمدة، ومنع تأجير القاعات والمدرجات، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة مؤسسة تعليمية عريقة لها سمعة عالمية ولن تتوانى في الدفاع عنها والحفاظ على المكانة الدولية التي وصلت إليها والتي تتسبب هذه الكيانات في الإساءة لها.

ويهيب الدكتور الخشت، بالطلاب وأولياء الأمور بأن يكون لهم دور فعال بالإبلاغ عن هذه الكيانات الوهمية التي تمارس الاحتيال على الطلاب.

جامعة القاهرة

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