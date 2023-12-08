الولايات المتحدة تندد بالهجمات الصاروخية على سفارتها في بغداد

نددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة بالهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا يفيد أن “إعلام عراقي، يؤكد قصف صاروخي باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد”.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه لا تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة، مضيفاً أن واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين.

وذكر بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقب اجتماعه مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أنه "يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين.. ولا تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت عندما كنت هناك، بين النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".