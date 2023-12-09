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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الانتخابات الرئاسية 2024.. من له حق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات

اللجنة العليا للإنتخابات
اللجنة العليا للإنتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة للإجراءات الفرز فى الانتخابات الرئاسية.


وتبدأ إجراءات الفرز:


1-من له حق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات :
• يحق ذلك لمندوب كل مرشح أو وكيله.
• كما يحق لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية. 
• وسائل الإعلام المرخص لها من الهيئة الوطنية للانتخابات الحضور، وفي حالة التزاحم تجرى بينها قرعة للانتخاب

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2-بدء عملية الفرز :
• يقوم رئيس اللجنة الفرعية في حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلي المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين، بما يلي:
1- فض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع.
2-تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور والتأكد من أنه أصبح فارغا.
فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة. 
تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات مجموعة للأصوات الباطلة وتقسم الأصوات الصحيحة إلى مجموعات، لكل مرشح على حدة.
عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.
ملحوظة: تعد ورقة الاقتراع صحيحة إذا كان تعبير الناخب عن رأيه واضحا
- يجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه كل المرشحين من أصوات.
تحرير محضر إجراءات الفرز نموذج رقم (۱۹) انتخابات رئاسية ويوقع على كل صفحة من صفحاته كل من رئيس وأمين اللجنة ووكلاء أو مندوبي المرشحين الحاضرين.
ملحوظة: يُراعى إثبات إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع أمام اللجنة الفرعية من واقع البيان الوارد في الكشف الوردي نموذج رقم 11/أ انتخابات رئاسية. 
- إعلان عدد الأصوات :
يقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان الحصر العددي متضمنا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم شاملاً عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم إن وجد)، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين.
4- تسليم صورة كشف الحصر العددي وتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح لمن طلب من وكلاء أو مندوبي المرشحين :
• يوقع مندوب كل مرشح على النموذج رقم (۲۰) انتخابات رئاسية باستلام صورة من كشف الحصر العددي نموذج رقم (۳۱) انتخابات رئاسية، ويُراعى أن تدون الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف وتفقيطها.

بيان اللجنة العليا للإنتخابات
بيان اللجنة العليا للإنتخابات
حازم بدوى الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد الاسترشادية للانتخابات الانتخابات الرئاسية إجراءات الفرز

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