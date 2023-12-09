عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار ذكي.. تعليق حسام حسن على اعتزال نجم الزمالك السابق اللعب دوليا

صدى البلد

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق ، على اعتزال اللاعب طارق حامد دولياً.

وقال العميد حسام حسن، خلال تصريحات تلفزيونية له: “قرار ذكي اتخذه طارق حامد بالنسبة له وللمنتخب، واختار الوقت المناسب والصح”. 

وكان الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي رفقة المنتخب الوطني نهائيًا.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي».

طارق حامد نجم الزمالك السابق حسام حسن اللاعب طارق حامد التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

ترشيحاتنا

شوكة تؤرق الاحتلال.. مصر ترفع الراية الحمراء في وجه مخططات إسرائيل

بحوث الصحراء: فحص مجموعة من الأبل فى نويبع على هامش مهرجان الهجن

الحكومة تتلقي 136 ألف شكوى وطلب خلال شهر

محمد صلاح على بعد 3 أرقام قياسية أمام كريستال بلاس اليوم

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

علي معلول انتهى دوره بالأهلي وكولر فاقد التركيز..تصريحات نارية من أحمد عادل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره خرافي

من القرن السابع الميلادي.. قصة تدمير أقدم مسجد في غزة بسبب الاحتلال

بالأحمر.. لجين عمران تخطف الأنظار من ختام مهرجان البحر الأحمر

طريقة عمل أم علي بمذاق لا يقاوم

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ