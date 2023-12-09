قرار ذكي.. تعليق حسام حسن على اعتزال نجم الزمالك السابق اللعب دوليا

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق ، على اعتزال اللاعب طارق حامد دولياً.

وقال العميد حسام حسن، خلال تصريحات تلفزيونية له: “قرار ذكي اتخذه طارق حامد بالنسبة له وللمنتخب، واختار الوقت المناسب والصح”.

وكان الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي رفقة المنتخب الوطني نهائيًا.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي».