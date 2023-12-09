بعد فيتو لمنع وقف إطلاق النار بغزة.. الصين تتهم أمريكا بازدواجية المعايير

اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بـ "ازدواجية المعايير" بسبب عرقلتها مشروع قرار لوقف النار بغزة مستخدمة حق “الفيتو”.

وهذا ودعا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، إسرائيل لوقف ممارسة سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.

ووصف التغاضي عن استمرار القتال مع الدعوة إلى منع امتداد الصراع هو خداع للنفس.

وأضاف، أن التغاضي عن استمرار القتال يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة.

وأعرب المندوب الصيني عن أسفه لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر.