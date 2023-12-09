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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتزويدها إسرائيل بالأسلحة.. مظاهرات داعمة لفلسطين أمام شركات الدفاع الأمريكية

صدى البلد

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم السبت، إن المئات من النشطاء، وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، تظاهروا أمام المقر الإقليمي لشركة “بوينج” الأمريكية للطيران في مدينة شيكاغو بولاية الينوي، احتجاجا على تزويدها إسرائيل بالطائرات الحربية والأسلحة والقنابل التي تستخدمها في قتل شعبنا الفلسطيني .

وعبر المشاركون عن غضبهم على تسريع شركة بوينج تسليم إسرائيل الآلاف من القنابل التي تصنع في الولايات المتحدة لإسرائيل لاستخدامها في العدوان على غزة، وبيعها أسلحة فتاكة تدمر قطاع غزة، وهو ما يظهر من خلال القصف الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنازل والأبراج وتدمرها فوق رؤوس المواطنين .

ونظمت مظاهرة أخرى أمام مقر شركة "تيكسترون" لأنظمة الدفاع في مدينة بروفيدانس بولاية رود ايلاند، رفضاً لتعاملها مع إسرائيل وبيعها أسلحة تستخدم ضد الفلسطينيين.

وفي الوقت ذاته خرجت العديد من المظاهرات الحاشدة في عدة مدن أمريكية، للتنديد باستمرار العدوان أبرزها في لوس انجلوس ومانهاتن، وبوسطن، وهيوستن .

وفي ولاية فيلادلفيا، منع نشطاء عرضا ضوئيا لشركة اتصالات أمريكية، لمناسبة الأعياد، احتجاجاً على استمرار العدوان.

وفي بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، نظم العشرات من العاملين في الخدمات الصحية وقفة احتجاجية على الجرائم التي ترتكب بحق الطواقم الطبية في غزة، حيث وجهوا خلالها دعوة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

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