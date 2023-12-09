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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدتي كفرشوبا والوزاني جنوب لبنان

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي كفرشوبا والوزاني جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك بعد إعلان حزب الله استهدافه موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة حيث تم إصابة الأهداف بدقة.

وذكر الحزب أيضا انه تم استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة حيث تم تحقيق إصابات مباشرة.

كما تم استهداف موقع ‏"الراهب" الإسرائيلي بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة وكذا موقع "العباد" الإسرائيلي بنيران مباشرة من لبنان.

وقصفت كذلك المقاومة الإسلامية في لبنان  مربض خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

فيما تم  استهداف مخزن سلاح للجيش اللبناني قرب المستشفى الميداني العسكري في بلدة عين ابل.

ونقل الصليب الأحمر اللبناني كذلك سيدة جريحة مصابة بشظايا قذيفة إسرائيلية من بلدة أم التوت.

إسرائيل المستشفى الميداني المقاومة الإسلامية تلال كفرشوبا جنوب لبنان حزب الله قصف مدفعي إسرائيلي مزارع شبعا موقع رويسات العلم

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