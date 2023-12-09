لمواجهة كوريا الشمالية.. تعاون أمني ثلاثي بين سول واليابان وأمريكا

تعهد كبار المسؤولين الأمنيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتعميق تعاونهم الأمني والرد بشكل مشترك على الأنشطة السيبرانية لكوريا الشمالية، التي تستخدمها لتعزيز تمويل برامجها النووية والصاروخية المحظورة.



وتسعى الدول الثلاث إلى إطلاق مبادرة ثلاثية جديدة للتصدي للتهديدات العسكرية من كوريا الشمالية بالإضافة إلى الجرائم السيبرانية وغسل الأموال عبر العملات المشفرة، وفقا لما قاله المسؤولون - جيك سوليفان من الولايات المتحدة وتاكيو أكيبا من اليابان وتشو تاي-يونج من كوريا الجنوبية - اليوم السبت عقب اجتماع في سيول، بحسب وكالة يونهاب.



وعلى الرغم من التوترات التاريخية بين اليابان وكوريا الجنوبية، فقد انضمت الدولتان مع حليفهما الأمريكي المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق الأمنيين بشأن التهديدات الإقليمية.



ونقل بيان من البيت الأبيض مساء الجمعة عن مناقشات حول “التهديدات الناشئة، بما في ذلك التطورات المثيرة للقلق المتعلقة بنقل الأسلحة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا”.



وفي اجتماعهم، أكد المسؤولون الثلاثة على التزامات كوريا الشمالية بإنهاء برنامجها النووي. وأضافوا أنهم ينفذون خططا لتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ من الخصوم في المنطقة.