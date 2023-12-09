مهاجم محلي.. صفقة الزمالك الجديدة| تعرف عليها

توصلت إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع نادي إنبي لاستقدام أحمد أمين أوفا، لاعب الهجوم في الفريق البترولي. يأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية الزمالك لتعزيز الخط الهجومي خلال الموسم القادم، حيث يسعى النادي الأبيض لتدعيم صفوفه لسد النقائص الموجودة.

وأكد إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك حقق اتفاقًا شبه مبدئي مع إنبي بشأن ضم أحمد أمين أوفا. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يشمل تحديد قيمة مالية إضافة إلى إمكانية إعارة بعض اللاعبين.

وأضاف سعيد أن الزمالك يركز حاليًا على حل مشكلة القيد لضمان إتمام الصفقات بشكل نهائي.

وأكد أن إدارة النادي تعمل على تجهيز صفقات قوية لتعزيز صفوف الفريق، مع توجيه اهتمام خاص لضم أحمد أمين أوفا.



