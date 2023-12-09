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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إنها تدين استخدام واشنطن الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

وقد أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.

وصوت 13 عضواً لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.

وقال نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود، بعد التصويت ضد مشروع قرار لوقف فوري للنار في غزة، إن استخدام بلاده للفيتو في مجلس الأمن، هو أن "مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يكون له أي تأثير على الأرض".

وأضاف وود: "تم تجاهل توصياتنا، والمشروع جاء غير متوازن وبعيداً عن الحقيقة، لذلك لم نتمكن من التصويت لوقف إطلاق النار".

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