مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»: المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية واجب وطني

دعا محسن عليوة، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، للشئون النقابية والعملية جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية على ضرورة المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى هذا الحق الدستورى؛ لأنه واجب وطنى وحق من حقوق الإنسان، فلا يجب التفريط فيه، لأن المشاركة الفعلية تُسهم بشكل مباشر فى إرساء وتعميق الديمقراطية.

وأشار إلى أن عدم المشاركة يمنح الفرص للمتربصين والمغرضين، وأعداء الوطن إلى إستغلال ذلك للترويج للشائعات والشبهات التى يريدونها، واختلاق الأكاذيب التى تنال من أمن واستقرار الوطن.

كما أكد أن ارتفاع نسب المشاركة الفاعلة تُعد من الدلائل على نُضج وتطور المجتمعات ثقافياً و سياسياً ، حيث يبرهن ذلك بما لا يدع مجالاً للشك على تقدم هذا المجتمع ووعيه بحقوقه الإنسانية والسياسية.

وأشار القيادى العمالى إلى ضرورة مشاركة جميع أبناء الطبقة العاملة حيث إنهم اهم القوى المنظمة التى دائماً ما تكون فى مقدمة الصفوف التى تحمل هم الوطن، مؤكداً أن دور العمال فى المشاركة لا يقل أهمية عن دورهم فى البناء والتنمية.