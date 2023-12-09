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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

صدى البلد

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأكد، أن قوات الاحتلال عدمت شابا خلال اعتقاله فجر اليوم في مدينة الخليل.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنَّنا ممتنون لكل من ساهم في صفقة الأسرى وجهود وقف إطلاق النار، ولدينا ما يقرب من 8 آلاف فلسطيني في الأسر وينتظر أهاليهم عودتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتقالهم غير قانوني ونريد تحريرهم الآن لكي يتمكنوا من العودة إلى أحبتهم.

وأضاف «منصور»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية العربية بالأمم المتحدة، أنَّنا ممتنون لجهود المسؤولين بالأمم المتحدة وكل من يتخذ مواقف مبدئية من موظفي المجتمع الدولي الذين يعملون على توفير الاحتياجات لملايين الفلسطينيين ونصفهم من الأطفال.

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