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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الرابعة اليوم.. إطلاق صفارات الإنذار في نير إسحق بغلاف غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة نير إسحق بغلاف غزة للمرة الرابعة اليوم.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة بغزة أن مجمع الشفاء الطبي في القطاع يعاني من انقطاع الكهرباء لعدم وجود سولار  بالإضافة  الي تدمير الاحتلال لمحطات الأكسجين والمولدات

وذكرت الوزارة في بيان:  نقول للعالم الذي فشل في إيقاف الحرب ليس أقل من أن تأتوا بمستشفيات ميدانية إلى غزة وشمالها

وأشارت وزارة الصحة بغزة الي ان أعداد النازحين في مجمع الشفاء بغزة تتراوح بين 20 و30 ألفا

وأضافت :  الذي نعلنه للعالم بشأن الشهداء أقل كثيراً من الأرقام الحقيقية لأن معظم الضحايا تحت الأنقاض

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