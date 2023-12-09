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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنتي الأهم تدعو سيدات مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لحملة أنتي الأهم فيديو لنوران خليل المتحدثة الإعلامية للحملة يهدف لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت نوران خليل المتحدثة الإعلامية لحملة أنتي الأهم أنه تم إطلاق حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتبرز أهمية مشاركة المرأة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز دورها الحيوي وأهمية مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، حيث أن التقدم في قضية تمكين المرأة مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والقوانين المتعلقة بالأسرة.


وأضافت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم أن الهدف من حملة "انزلي وشاركي" هو إدراك أهمية دور المرأة والتزامها تجاه العملية الانتخابية، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة .

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