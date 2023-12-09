رجل يسحل عنصريا حاول نزع العلم الفلسطيني من شوارع لندن| فيديو

يشهد المجتمع الغربي حالة من الاستقطاب الشديد، إثر الاحداث المأساوية التي يشهدها أهالي قطاع غزة من قتل وإبادة متعمدة من قبل الجيش الإسرائيلي.

ففي مقطع فيديو نشرته صحيفة "يلي ميل"، ظهر رجلان يدخلان في مشاجرة عنيفة، بعد أن حاول أحدهما إزالة العلم الفلسطيني من أعلى أحد أعمدة الإنارة بلندن.

يوضح الفيديو الذي صوره أحد المارة بالقرب من برج هامليتس في لندن، رجلا يصعد على سلم نحو عمود إنارة إسدال العلم الفلسطيني من أعلى العمود، لرفضه أن تظل راية العلم الفلسطيني مرفوعة.

وفي هذه الأثناء، رأى أحد المارة ما يفعله الرجل العنصري تجاه العلم الفلسطيني، ليخرج من سيارته ويركض نحو الرجل العنصري ويطيحه من أعلى السلم حتى لا يتمكن من إزالة العلم الفلسطيني وتظل رايته مرفوعة تفرفر في سماء العاصمة البريطانية.

وتصاعد الأمر بين الرجلين ودخلا في مشاجرة تبادلوا خلالها اللكمات والركلات، ليتمكن في النهاية الرجل الرافض لموقف نزع العلم الفلسطيني من سحب السلم من الجل العنصري ليضربه به ويطيحه أرضاً وسط ذهول المارة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن العلم الفلسطيني أصبح قضية مثيرة للخلاف في الآونة الأخيرة بسبب التوترات المشتعلة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.