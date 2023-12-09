"الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال"..ندوة بـ كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة السادات

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة (إدارة الإتصالات والمؤتمرات) اليوم السبت، ندوة بعنوان الإكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال بكلية التربية للطفولة المبكرة، حاضر في الندوة كلا من دكتور وائل سليمان عبد العال مدرس بمعهد الهندسة الوراثية ومدير وحدة التشخيص المبكر للأمراض الوراثية في الأطفال بالمعهد، ودكتورة إيمان حشاد، أستاذ مساعد علم نفس الطفل (صحة نفسية) ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لخدمة المجتمع وتنميه البيئة.



تناول دكتور وائل سليمان في الندوة عن الإنقسام الخلوي وخلل إنفصال الكروموسومات وكذلك تركيب الماده الوراثية وعمليه تصنيع البروتينات من الماده الوراثيه والجينات المسؤوله عنها وتم التعرف على كيفية حدوث الطفرات ومسبباتها، ثم تم شرح بعض الأمثله على العلل المرتبطه بالخلل العدوى في الكروموسومات وشرح.



"متلازمة داون وترنر وكلا ينفلتر" وطرق الكشف المبكر عنها بواسطة إجراء تحليل ثلاثي أو رباعي أو أخذ عينة من خلايا المشيمه أو السائل الأمينوزي، وعمل خريطة صبغيه وكذلك العلامات الظاهريه بعد الولاده لكل متلازمه، ثم تم التطرق للأمراض الجنينيه وأخذ مرض التليف الكيسي كأحد الامثله، ثم تم شرح العلل الجينيه المرتبطه بالسيطره او الهيمنه على الجينات وأخذ منها مثال "متلازمه برادر ويللى وانجلمان" كأمثله عليها، ثم تم شرح أهمية الإستشارات الوراثيه لمنع أو الوقايه من حدوث الأمراض الوراثية.



وتحدثت دكتوره إيمان حشاد، عن بعض المحاور المهمه للندوه على النحو التالي:-

الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاقته بالتدخل المبكر، وإجراءات الكشف المبكر عن الأطفال، والأشخاص المسؤولين عن الكشف المبكر، وإختبار "ابجار" للكشف المبكر لدى الأطفال، وإختبار المنعكسات "منعكس مورو - منعكس المص - منعكس القبض الراحي"، واختبارات الذكاء ومقارنة العمر العقلي بالعمر الزمني للطفل،ومتابعة خصائص النمو في كل الجوانب لنمو الأطفال في كل المراحل العمريه بدءا من المرحله الجنينيه ثم المهد ثم الرضاعه ثم الطفولة المبكره، والإستخدام المبكر لأدوات القياس النفسي وخاصه الملاحظه والمقابله ودراسه الحاله، وتغذية الأم الحامل .

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