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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الشباب والرياضة" تتصدر الوزارات في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

صدى البلد

أثني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الجهود المُقدمة من العاملين على خدمة المواطنين بالوزارة والمديريات، وذلك في متابعة ورصد شكاوى المواطنين الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وجدد الدكتور أشرف صبحي، في بيان لوزارة الشباب والرياضة اليوم، التأكيد على أهمية المتابعة الدائمة ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

يذكر أن بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن وزارة الشباب والرياضة من أعلى الوزارات والهيئات في سرعة التفاعل والاستجابة؛ وسرعة الإنجاز والاستجابة المميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

كما ثمن الوزير الجهد الكبير والتنسيق المستمر من محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمد العلواني مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وكافة الجهات الفرعية سواءً داخل الوزارة أو خارجها، موجهًا الشكر والتقدير لفريق العمل بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة على الجهود المبذولة لتحقيق نسب استجابة عالية لشكاوى المواطنين، وتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

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