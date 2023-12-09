6 لجان عامة و754 فرعية بالجيزة تستعد لاستقبال 6.2 مليون ناخب.. صور

تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل اعتبارًا من غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام، حيث يصوت المصريون لاختيار أحد المرشحين الأربع المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية.

وأنهت محافظة الجيزة استعدادتها، لاستقبال الناخبين بداية من الغد، وذلك بإعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا، موزعون على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركز انتخابى، بالإضافة إلى لجان المغتربين.

وقامت محافظة الجيزة بتجهيز اللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، من مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب رفع كفاءة محيط المقار بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرحشين، من بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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