أعلنت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة.

هذا وقد قالت منظمة العفو الدولية، إن الضربة الإسرائيلية على صحفيين في جنوب لبنان يرجح أن تكون هجوما مباشراعلى مدنيين.

وأكدت المنظمة، أنه يجب التحقيق في استهداف الصحفيين في 13 أكتوبر في لبنان باعتباره جريمة حرب.

وأضافت العفو الدولية، أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه ولا يمكن السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب.

وتابعت، لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان.