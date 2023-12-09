عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تتوعد الاحتلال: دخلتم أحياء وستخرجون أشلاء

صدى البلد

في اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها أوقعت قوتين إسرائيليتين في كمينين وأجهزت على عناصرهما، وسط معارك شرسة بمحاور عدة بينها خان يونس.

ونشرت القسام صورة بعنوان "دخلتوها أحياء وستخرجون منها أشلاء". وأعلنت في بيان صادر، اليوم السبت، أنها دكت "تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون وقصفت كيبوتس مجين برشقةٍ صاروخية."

وفي بيان آخر، أعلنت القسام إحباط محاولة جيش الاحتلال، الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدمة بين قتيل وجريح، مؤكدة علي إصرارها على المضي في إفشال كل خطط جيش الاحتلال وأهدافه في قطاع غزة.

وعن تفاصيل المحاولة الفاشلة للجيش الإسرائيلي لتحرير أحد الأسرى، كشفت القسام أن "جيش الاحتلال استخدم سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، للتستر وراءها لتنفيذ هذه العملية الفاشلة، في مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ترقى إلى جريمة حرب، ما يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة هذا الكيان الإرهابي على جرائمه."

وأضافت القسام أن هذه المحاولة الفاشلة تؤكد مجدداً أن "الاحتلال لا يكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة."

القسام الاحتلال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

ترشيحاتنا

محي الدين:حشد التمويل ونقل التكنولوجيا ضروري للانتقال العادل في الطاقة للدول النامية

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية

كتائب القسام تتوعد الاحتلال: دخلتم أحياء وستخرجون أشلاء

عبادة عجيبة.. علي جمعة يوضح كيف تكون ممن يواظبون على الذكر باستمرار

الأدوات الواجب توافرها في لجان انتخابات الرئاسة 2024

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ