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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عربية اليوم السبت، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة مسغاف عام على الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن دوي صفارات الإنذار يأتي بعد هدوء دام حوالي 10 ساعات على الحدودالإسرائيلية اللبنانية، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشارت الصحيفة العبرية، في الوقت نفسه إلى أن صفارات الإنذار دوت أيضا في بلدة كفار عزة على حدود قطاع غزة،محذرة من إطلاق صواريخ

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