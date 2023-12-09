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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"رئيس الهيئة الوطنية": إشراف قضائي كامل على الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة

حازم بدوي
حازم بدوي

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إننا على بعد ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية داخل مصر والتي تنطلق غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 أيام.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع التعريفي حول الانتخابات الرئاسية والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" أن الهيئة الوطنية باشرت دورها الذي حدده القانون والدستور في إجراء عملية الانتخابات طبقًا لأعلى المعايير الدولية منذ دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات في 25 سبتمبر الماضي.

وأكد بدوي أن الانتخابات الرئاسية تجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق في جميع اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء البلاد، وهو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات.

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