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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الاسكندرية: جاهزية المقار واللجان الانتخابية بالمدارس

مدير عام ادارة شرق
مدير عام ادارة شرق الاسكندرية التعليمية واللجان الانتخابية

قامت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام ادارة شرق الاسكندرية التعليمية ، اليوم السبت ، بزيارة تفقدية للوقوف على التجهيزات النهائية للمقار واللجان الانتخابية المخصصة لإجراء  الإنتخابات الرئاسية فى نطاق إدارة شرق التعليمية ومنها : اللجنة الانتخابية بمقر مدرسة فاروق القرش الابتدائية.

جاءت هذه الزيارة التفقدية ، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، وقد أثنت الدكتورة همت أبوكيلة مدير عام ادارة شرق الاسكندرية التعليمية  على التجهيزات بالمدرسة وشكرت جميع العاملين على المجهود المبذول بالمدرسة.

 

وكان قد تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية على مستوى الأحياء، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق التام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

وفي هذا الإطار، أجرى تنفيذيو محافظة الإسكندرية، جولات تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية، حيث تفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، عددًا من اللجان الانتخابية بحي العامرية أول، للاطمئنان على جاهزيتها، وذلك بحضور موسى رئيس حي العامرية أول.

وأجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بأحياء وسط وغرب، حيث تم المرور على عدد من مقار اللجان العامة والفرعية، وتم التأكد من تقديم كامل الدعم اللوجيستي، وتهيئة كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وعزة سعد رئيس حي وسط.

كما تفقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، عددًا من المقار الانتخابية بأحياء الجمرك، والعجمي ومركز ومدينة برج العرب، وتمت متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار، والتأكد من توافر مقاعد انتظار للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

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