جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 15 جنديا خلال يومين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة 15 جنديا أمس واليوم في معارك قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، وفقا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصرع 5 جنود إضافيين في معارك قطاع غزة.

وأوضح الاحتلال الإسرائيلي أن أحدهم توفى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في 7 أكتوبر، فيما لقى 4 آخرين مصرعهم خلال القتال في جنوب قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الهجوم البري في غزة إلى 97.

ومن بين القتلى الجدد ابن شقيق رئيس أركان جيش الاحتلال السابق ومراقب مجلس الوزراء الحربي الحالي جادي آيزنكوت، الذي فقد ابنه أيضًا قبل عدة أيام.