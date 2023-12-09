استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال في بلدة عزون

أفادت الإذاعة الفلسطينية ، اليوم السبت، باستشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وكشفت وكالة أنباء الفلسطينية "وفا" عن أسم الشهيد محمود باسم أبو هنية (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزون، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة الطفل أبو هنية بالرصاص الحي في الظهر، ونقل إلى المستشفى ووصفت إصابته بالخطرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل أبو هنية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.