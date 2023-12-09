صراع العائلة المالكة .. تشارلز يرفض ابتزازه من نجله هاري

يرفض الملك تشارلز ان يجعل نفسه تحت الابتزاز العاطفي، من قبل الأمير هاري بسبب الخلاف حول العرق الملكي بعد ان أصدر أوميد سكوبي كتابه نهاية اللعبة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كشف الكتاب المذكور عن أسماء عضوين من العائلة المالكة المتهمين بإثارة "مخاوف" بشأن لون بشرة آرتشي.

فيما قالت مصادر قريبة من الملك، الذي يتهمه سكوبي إلى جانب أميرة ويلز بمناقشة بشرة آرتشي، إنه "غير قلق" من ذكر اسمه، وهو بدلاً من ذلك "مليء بالطاقة".

وأفادت المصادر أن الملك تشارلز أبلغ أصدقاءه أنه "لن يتعرض للابتزاز العاطفي من قبل ابنه".

و يأتي ذلك في الوقت الذي رد فيه الناشرون الهولنديون على سكوبي بعد أن ألقى باللوم عليهم في الخطأ الذي أدى إلى الكشف عن الاسمين.