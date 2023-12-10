أخبار التعليم: التسجيل بمسابقة "عباقرة جامعة حلوان" عبر هذا الرابط.. توفير سلع استراتيجية بمنافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة بجامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بجامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، كل المعلومات التى تتعلق بامتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC.



وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، أن شكل امتحانات شهادة التحول الرقمي تكون كالاتى :



التسجيل بمسابقة " عباقرة جامعة حلوان " عبر هذا الرابط

تعلن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

البحوث الفلكية تعقد سيمينار عن دور العلوم الاساسية في التنمية المستدامة

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجمعية المصرية لبحوث المواد سيمينار تحت عنوان "دور العلوم الاساسية وبحوث المواد في التنمية المستدامة"، تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد والدكتور أحمد غيطاس نائب رئيس المعهد و الدكتور عرفه على رئيس الجمعيه.

منح للحصول على الدكتوراة من جمهورية الصين الشعبية .. تفاصيل

أعلنت الادارة المركزيه للبعثات عن منحًا للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الصينية وآدابها ، وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) .



ورشة عمل تناقش «النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس» باثار عين شمس

تعلن وحدة النشر العلمي بكلية الآثار بج عين شمس عن ورشة عمل عن بعد بعنوان: النزاهة الأكاديمية (خطوات لتجنب الاقتباس )

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توفير سلع استراتيجية بمنافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة بجامعة عين شمس

يشهد اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعه ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرمى جامعة عين شمس وذلك بحضور ا.د احمد جلال عميد كلية الزراعة.