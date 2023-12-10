حلمي النمنم: عملنا مع اليونسكو لتسجيل المواقع المصرية في التراث العالمي

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه أثناء توليه منصب وزير الثقافة كانت عينه على الجامعات المصرية، بالتعاون مع رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي.

أضاف النمنم خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كانت ملاحظتي قبل ذلك أن الوزارات تعمل في جزر منعزلة، وأحيانًا كانت تضرب في بعضها".

وتابع: "على سبيل المثال المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كانت هتعمل مؤتمر عن النخيل في العالم العربي، فوجئت إن العراق متقدمة على مصر في هذا المجال، والورق المُقدم من مصر أننا لدينا حوالي 800 ألف نخلة".

واستكمل: "قابلت وزير الزارعة في مجلس الوزراء سألته مصر فيها كم نخلة قال لي إحنا الأعلى عربيًا في عدد النخيل، قولت له أريد ملفًا معتمدًا لتقديمه وبالفعل قدمته الدكتورة نهلة إمام".

وأردف: "عملنا على تجديد العمل مع اليونسكو لكي تسجل مصر مواقعها في التراث العالمي، وحققنا نجاحًا".