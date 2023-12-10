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رئيس التحرير
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ماذا نريد من الرئيس القادم؟.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب يجيب| فيديو

النائب محمد أبو النجا
النائب محمد أبو النجا عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

أجاب النائب محمد أبو النجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تساؤل ماذا نريد من الرئيس القادم.

قال محمد أبو النجا خلال حواره مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى"، إن أهم مستهدف من الرئيس القادم للدولة المصرية هو الوصول لحكومة سياسية رشيدة تتضمن محور رفع الأداء التنفيذى للحكومة.

2030

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب: المستهدف حتى 2030 هو وصول نسبة التمثيل لكل فئات المجتمع داخل التشكيل الوزارى والدولاب التنفيذى لـ 50% إضافة إلى تعزيز الحوكمة.

وكشفت النائبة رشا فايز عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أهم الملفات التى وضعت كأولوية ضمن البرنامج الانتخابى للمرشح عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت رشا فايز أنه خلال النقاشات والاجتماعات والزيارات تم الاتفاق بنسبة 100% على أهمية ملف التعليم كأولوية قصوى ضمن البرنامج الانتخابى.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قائلة: "تم الاتفاق على أن لا يعلو صوت فوق صوت التعليم كأولية خلال الفترة المقبلة".

وأضافت رشا فايز أنه تم الاتفاق على ضرورة إصدار قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب اتساقا مع مخرجات الحوار الوطني.

https://fb.watch/oQFGEWdkQ0/?mibextid=RtaFA8

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