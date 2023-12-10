حلمي النمنم: الرئيس السيسي يتابع كل شيء ويسمع جيدًا

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على توجيه الشكر للمجموعة التي عملت على الاحتفال بعام الثقافة المصرية الصينية بعد نجاحه.

وأضاف النمنم خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس قال لنا هذا شيء مُشرف وعظيم، كنا نؤدي عملنا لكننا أمام مسئول يتابع كل صغيرة وكبيرة ويسمع جيدًا ويناقش كل شيء، بالإضافة إلى أنه ساند ووافق أن يكون الاحتفال في الأقصر وليس المنيل".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".