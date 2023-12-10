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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة نتنياهو تبحث السماح بدخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل

صدى البلد

تبحث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، السماح بدخول نحو 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل.

وذلك بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، مع بحث إمكانية تحويلها عبر الولايات المتحدة.

ويناقش المجلس الوزاري السياسية والأمنية في إسرائيل، الأحد، اقتراحاً من المنظومة الأمنية بزيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول، في ظل قيود، للعمل في إسرائيل.

وقبل ذلك، ستتم مناقشة الملف في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، والذي سيقدم توصية إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر لبحثها.

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