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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

متطوعو "التحالف الوطني للعمل الأهلي" يتواجدون أمام اللجان لتنظيم طوابير الناخبين

التحالف الوطني
التحالف الوطني

حرص عدد من السيدات متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي التواجد أمام مقرات اللجان لتنظيم طوابير الناخبين قبل فتح باب التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.

  وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام، إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.

وبدأ توافد الناخبين مبكرًا علي لجان الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت بحسب ما استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" في لقطات حية لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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