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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب مصر في الصفوف الأولى ينتظرون التصويت بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

في مشهد يعكس قيمة الشباب المصرى، الراغبين في المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، احتشد آلاف الشباب من الجنسين أمام اللجان، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

ويعتبر الشباب المصرى من أولويات الدولة المصرية، في العشر سنوات الأخيرة، ويعكس اهتمامهم بالمشاركة، في ظل علاقة وتشارك بين الدولة و كافة قطاعات الشباب في الفترة الأخيرة.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
#خليك_قد_المسؤلية #تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين #نعم_للمشاركة

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