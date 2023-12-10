محافظ بني سويف يتابع "من مركز السيطرة" انتظام التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية



تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف ، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بدء عملية التصويت في اول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف ، والتي تضم 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مركز انتخابي ، بجانب 4 لجان للمغتربين

واصل المحافظ متابعاته لانتظام فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين ، في تمام الساعة 9 صباحاً، و وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث عملية التصويت بدأت في المواعيد الرسمية ،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وتحت الإشراف القضائي

كما شدد االمحافظ على الاتصال المستمر بين المركز السيطرة و الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تتسبب في تأخر فتح بعض اللجان ،والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات

وكان المحافظ قد أصدر"في وقت سابق"تكليفاته للجهات التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة المواحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق

رافق المحافظ خلال تفقده لمركز السيطرة كل من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة